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Дата распечатки: 02.05.2019 10:23
 
02.05.2019 09:23 Видео, Общество

Михаил Орда: разобщенность общества приводит к хаосу и разрухе

В День Первомая представители федерации возложили цветы к столичной стеле «Минск — город-герой», а затем провели в парке Победы праздничный митинг с участием представителей министерств, городских властей и трудовых коллективов. Митинг закончится презентацией интерактивных площадок, концертом и гуляньями.

Как заявил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, Федерация профсоюзов Беларуси выступает против шокового реформирования экономики.

« Мы часто слышим такие предложения, что нужно что-то реформировать, закрыть. Мы абсолютно против различных шоковых мер или способов решения экономических проблем. Это всегда красиво только в теории, а на практике различные так называемые шоковые терапии в экономике приводят прежде всего к безработице».

Председатель ФПБ отметил, что федерация «изначально отказалась от конфронтации в пользу конструктивного диалога с социальными партнерами». «То, что мы видим в мире, как раз доказывает, что нами был выбран правильный путь. Конфликты, противостояния только разделяют общество, а разобщенность общества всегда приводит к хаосу и разрухе. Это не наш путь», — заявил Орда.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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