02.05.2019 16:16 Фото
Торжественная церемония в память о жертвах Холокоста
2 мая в Минске состоялась торжественная церемония в память о жертвах Холокоста. Вручены награды гражданам Беларуси, спасавшим евреев во время Великой Отечественной войны и признанным специальной комиссией мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем" (Иерусалим, Израиль) праведниками народов мира.
На снимках:
12 — Александра Бутрович, дочь праведников Ивана и Анны Лойко;
13 — Николай Кежа, сын праведницы Елены Кежи;
14 — Ираида Иванова, дочь праведницы Людмилы Пренз.