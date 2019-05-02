02.05.2019 16:27 Фото
XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
2 мая в Минске открылась XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі".
2 мая в Минске открылась XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі".
© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск