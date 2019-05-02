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Дата распечатки: 02.05.2019 18:00
 
02.05.2019 16:27 Фото

XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"

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2 мая в Минске открылась XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі".

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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