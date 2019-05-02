Госдепартамент США и МИД Беларуси впервые провели совместное мероприятие памяти жертв Минского гетто

Минск, 2 мая. Госдепартамент США и МИД Беларуси впервые провели совместное мероприятие, посвященное памяти жертв Минского гетто. Мероприятие прошло в Вашингтоне 1 мая в День памяти жертв Холокоста.

Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, в мероприятии приняло участие более 100 человек, среди которых представители Госдепартамента и других органов государственного управления США, еврейских организаций, дипломаты, журналисты.

Специальными гостями стали бывший узник Минского гетто, подпольщик, ветеран войны Савелий Каплинский и Светлана Гебелева — дочь руководителя подполья в Минском гетто Михаила Гебелева.

К участникам мероприятия обратились заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и исполняющий обязанности помощника Госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер.

В зале Центра дипломатии Госдепартамента была развернута тематическая фотовыставка на основе материалов, подготовленных Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Выставка продолжит работать в течение следующей недели.

После просмотра фильма "Хроника Минского гетто" состоялась интерактивная дискуссия с Савелием Каплинским, который ответил на многочисленные вопросы участников.

"Памятное событие позволило привлечь внимание американской и международной общественности к системным усилиям белорусского государства по сохранению памяти о жертвах и героях Второй мировой войны", — отмечается в сообщении пресс-службы.