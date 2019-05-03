МИД РФ: Смена посла в Минске является нормальной дипломатической практикой

Минск, 3 мая. Смена посла России в Минске является нормальной дипломатической практикой, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин журналистам 3 мая в Ташкенте, комментируя смену посла в Беларуси.

"Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы", — цитирует Карасина РИА Новости.

"Отношения между Россией и Беларусью носят характер стратегического партнерства, они союзнические, мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется. Поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений между Москвой и Минском", — добавил он.

30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Обоснование — "в связи с переходом на другую работу", сообщила пресс-служба Кремля.

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев. При этом он не назначен спецпредставителем Путина по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью.

Отставка Бабича, утверждают источники "Коммерсанта", стала результатом неоднократных просьб Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину. Последняя беседа состоялась в Пекине, где Лукашенко якобы заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать Бабича. "Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", — утверждает источник. При этом отзыв "не следует считать санкцией" в отношении Бабича — ему может быть предложена "другая работа".

В марте и апреле нынешнего года Бабич и белорусский МИД обменивались резкими выпадами в связи с разными публичными подходами к оценке двусторонних отношений. 20 апреля Александр Лукашенко заявил, что не будет комментировать последние высказывания посла. "Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга (он его рекомендовал сюда). И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен", — сказал Лукашенко.