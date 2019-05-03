Нацбанк решил не менять ставку рефинансирования из-за ускорения инфляции

Минск, 3 мая. В связи с ускорением инфляции и неопределенностью влияния на нее внутренних и внешних факторов Национальный банк решил сохранить на текущем уровне ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности. Такое решение принято правлением главного банка страны 3 мая по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

"Фактически в I квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов несколько увеличилась. Годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8% (5,6% в декабре 2018 года). Такая динамика цен обусловлена главным образом краткосрочными факторами", — сообщили в пресс-службе регулятора. Ставка рефинансирования была снижена с 10,5 до 10% годовых 27 июня 2018 года, что стало минимумом данного показателя для страны за последние десять лет.

Как считают в Нацбанке, сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год "на фоне неопределенности влияния ряда внутренних и внешних факторов на инфляционные процессы".

Отмечается, что дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Нацбанка будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами.

Следующее заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 7 августа 2019 года.

В текущем году Нацбанк и правительство поставили задачу ограничить инфляцию 5%. Однако уже за три месяца инфляция в стране составила 2,6%, или половину годового прогноза. С этим показателем Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в первом квартале 2019 года.

Национальный банк ожидает, что с третьего квартала инфляция в Беларуси начнет приближаться к целевому уровню текущего года.

Между тем, эксперты отмечают, что в Беларуси в 2019 году существует высокая вероятность отклонения инфляции от целевого ориентира в 5% по итогам года. Об этом, в частности, говорится в обзоре, подготовленном Центром макроэкономических исследований (ЦМИ) "Сбербанка России".

"По нашим оценкам, инфляция может приблизиться к 6%, что ограничивает возможности регулятора по снижению ставки рефинансирования. Помимо основной цели монетарной политики на данный момент не выполняется и промежуточный ориентир — рост широкой денежной массы, который в марте составил 12,2% при цели 9—12%. Если НБРБ сохраняет намерение постепенно перейти к таргетированию инфляции, то регулятору придется отложить возвращение к циклу снижения ставки как минимум до второй половины 2019 года", — делают вывод аналитики "Сбербанка".