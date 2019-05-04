Лукашенко не поедет в Брюссель на десятилетие Восточного партнерства

Минск, 4 мая. Александр Лукашенко не планирует участвовать в предстоящих 13—14 мая в Брюсселе мероприятиях в связи с десятилетием Восточного партнерства, сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

"Прежде всего, хотел бы подтвердить, что белорусская сторона получила приглашения в адрес президента Беларуси на предстоящие мероприятия в Брюсселе в связи с десятилетием Восточного партнерства. Что касается уровня белорусской делегации, могу сказать, что участие президента в них не планируется. Главой государства поручено министру иностранных дел представлять Беларусь на этих мероприятиях", — говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

"Как мы уже неоднократно подчеркивали, Беларусь не просто заинтересована в полноправном участии в Восточном партнерстве, но и самым активным образом вовлечена в реализацию этой инициативы. Мы рассматриваем ее как неконфронтационный и прагматичный инструмент для развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом", — отметил представитель МИД.

Как указал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, по линии Восточного партнерства есть "определенные наработки и достижения, но его потенциал, особенно что касается развития двусторонних белорусско-европейских отношений, еще далек от реализации".

"Надеемся, что уже в ближайшем будущем, по мере осуществления основных целей и задач ВП как на многостороннем, так и двустороннем треках, будут сформированы условия, которые позволят провести полноценный визит главы государства в Брюссель", — подчеркнул представитель МИД.

Как сообщал БелаПАН, 13—14 мая в Брюсселе пройдут мероприятия, приуроченные к 10-летию инициативы "Восточное партнерство".

13 мая состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). Председательствовать будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Министры подведут итоги выполнения обязательств, принятых на предыдущем саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года, обсудят ход реализации 20 ключевых приоритетов ВП до 2020 года, а также дальнейшее сотрудничество и политические приоритеты.

В этот же день председатель Европейского совета Дональд Туск примет лидеров стран Восточного партнерства на праздничном ужине.

14 мая состоится конференция высокого уровня, посвященная 10-летию Восточного партнерства.