ХК "Динамо" (Минск): Контракт с главным тренером Сидоренко истек, о преемнике никаких комментариев до официального подписания

Минск, 5 мая. Контракт с главным тренером Андреем Сидоренко истек 30 апреля, сообщили БелаПАН в пресс-службе хоккейного клуба "Динамо" (Минск), комментируя его заявление об уходе из команды.

"30 апреля истекли действовавшие контракты. Новые пока не заключались. Трансферная кампания сейчас в разгаре, однако до официальных подписаний мы ничего не комментируем", — заявил пресс-атташе "Динамо" Артур Жоль.

Сидоренко, возглавляющий национальную сборную Беларуси, сообщил об уходе из "Динамо" в беседе с журналистами 4 мая по окончании матча чемпионата мира в группе А первого дивизиона против Казахстана.

Тренер принял "Динамо" в ноябре 2018 года после увольнения канадца Горди Дуайера. По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команда не выполнила задачу попасть в плей-офф. В то же время Сидоренко вернул сборную в топ-дивизион чемпионата мира.