Посол Румынии Мошану: Восточное партнерство эффективно содействует сближению с нашими восточными партнерами

Минск, 6 мая. Инициатива "Восточное партнерство" эффективно содействует сближению ЕС с восточными партнерами — Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной, отметил в интервью БелаПАН посол Румынии Виорел Мошану.

"Нынешний год является юбилейным для инициативы "Восточное партнерство". И по счастливой случайности это совпало с председательством Румынии в Совете Евросоюза (с января по июнь 2019 года. — БелаПАН.), — сказал дипломат. — Для нас это символический момент, как и для всей программы "Восточное партнерство". Это доказывает зрелость совместных усилий, направленных на создание общего пространства демократии, благосостояния, стабильности и активного сотрудничества в соответствии с индивидуальными устремлениями каждой страны-партнера".

Посол подчеркнул, что за 10 лет Восточное партнерство принесло конкретные выгоды гражданам стран-партнеров. В качестве примеров Мошану назвал безвизовый режим въезда в ЕС для граждан Грузии, Республики Молдова и Украины, а также соглашения об ассоциации и углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли с этими государствами.

"Каждый партнер выбрал определенный уровень сотрудничества с ЕС и извлек пользу из возможностей, предоставленных этой инициативой по принципу "большее за большее". И в дальнейшем существует множество возможностей для сотрудничества, что создает еще больше перспектив для Восточного партнерства", — добавил Мошану.

Он подчеркнул, что сближение ЕС и стран Восточного партнерства произошло на почве европейских ценностей, принципов и норм, в соответствии с целями и устремлениями каждой из этих стран.

"В то же время, сотрудничество в Восточном партнерстве содействовало интеграции экономик стран-партнеров в один из самых больших и развитых рынков мира, усилив тем самым их институционально, связи с внешним миром и повысив уровень мобильности и контактов между людьми. Все это стало частью усилий по сближению наших обществ", — сказал дипломат.

Говоря о Беларуси как участнице Восточного партнерства, Мошану отметил, что страна является в то же время частью Евразийского экономического сообщества. "Для нее, естественно, сложно и, наверное, даже невозможно подписывать подобные соглашения, поэтому, конечно, здесь меньше достижений, — констатировал посол. — Но в том и состоит важность этой инициативы, что каждый принимает решение на основе своих национальных интересов, своего видения и осуществляет те или иные подвижки в отношении ЕС в той или иной области, будь то вопрос безвиза, или экономическое сотрудничество, или любое другое".

Мошану сообщил, что в начале июня посольство Румынии совместно с инициативой "Минский диалог" и Фондом Конрада Аденауэра организуют в Минске семинар, приуроченный к 10-летию Восточного партнерства. "На него будут приглашены официальные лица ЕС и стран-партнеров, а также эксперты, — рассказал посол. — В ходе семинара будет анализироваться что сделано и чего мы достигли за 10 лет реализации инициативы "Восточное партнерство". И самое главное — мы будем обсуждать те возможности, которые есть у нас в будущем, что можно сделать для того, чтобы дальше развивать эту инициативу, как сделать ее более эффективной, в первую очередь, для обычных граждан. Думаю, это будет значимое событие".