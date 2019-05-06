Посол Мошану: Румыния продолжит поддерживать развитие диалога и сотрудничества Беларуси и ЕС

Минск, 6 мая. Румыния продолжит поддерживать развитие диалога и сотрудничества Беларуси и ЕС, заявил в интервью БелаПАН Виорел Мошану —посол Румынии, которая председательствует в Совете Евросоюза с января по июнь 2019 года.

"ЕС и Беларусь сблизились в последние годы по мере того, как Минск активизировал свое участие в проектах Восточного партнерства. Уверен, что эти отношения будут развиваться и дальше, в том числе посредством Приоритетов партнерства ЕС — Беларусь, которые, насколько я знаю, находятся на завершающей стадии согласования, — отметил посол. — Беларусь также может капитализировать и другие имеющиеся возможности — например, через соглашение об упрощении визового режима, соглашение о реадмиссии, через отраслевой диалог по разным темам с ЕС. Это все те механизмы, через которые отношения могут и должны развиваться".

По словам дипломата, Румыния положительно оценивает "результаты двусторонней открытости, отмеченной между ЕС и Беларусью в последние годы", в том числе снятие большей части санкций ЕС, выработку пакетаэкономической поддержки и других мер экономического сотрудничества, включая сотрудничество с Европейским инвестиционным банком, а также Европейским банком реконструкции и развития. "Мы поддерживаем усилия по установлению равного и сбалансированного партнерства. И мы поощряем прогресс Минска в области выполнения взятых обязательств, в том числе в области прав человека", — добавил Мошану.

При этом он подчеркнул: "ЕС реагирует на действия, не соответствующие тем принципам, на которых должно основываться наше сотрудничество". "Сближение между ЕС и Беларусью произошло на почве европейских ценностей, принципов и норм. Естественно, ЕС реагирует и будет реагировать на попытки попрания норм, прав и ценностей", — сказал посол Румынии.

"Те события, которые произошли в августе прошлого года (обыски в редакциях портала tut.by и агентства БелаПАН по "делу БелТА" — БелаПАН.), и дальнейшее внимание, которое оказывал ЕС ущемлению прав, в том числе белорусской независимой прессы, были замечено, — заявил Мошану. — Вместе с главой Представительства Евросоюза и другими послами стран ЕС мы посетили редакции, в том числе БелаПАН. Мы надеемся, что тот процесс сближения, который начался несколько лет назад, продолжится и не будет нарушен каким-то действиями, которые противоречат нашему пониманию прав человека и демократии".

По словам дипломата, подписание Приоритетов партнерства ЕС — Беларусь, соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии будет содействовать дальнейшей активизации отношений между ЕС и Беларусью.

"Естественно, развитие отношений зависит и от дальнейших достижений в области демократии и прав человека — это тоже станет положительным результатом, на основании которого сотрудничество между Минском и Брюсселем углубится", — сказал Мошану.



Он отметил, что для ЕС важна проблема смертной казни, которая "также входит в рамки темы прав человека". "Мы не обходим никогда этот вопрос, он стоит на повестке дня, и мы принимаем аргументы Минска о том, что в 90-е годы был проведен референдум, граждане высказались. Но мы ищем пути для того, чтобы диалог по этой проблеме продолжался, потому что он важен и для международного имиджа Беларуси, и для наполнения конкретными результатами тех тем, о которых я уже говорил", — подчеркнул посол Румынии.