Посол Мошану: Румыния рассчитывает, что до конца года глава МИД Беларуси посетит Бухарест с визитом

Минск, 6 мая. Румыния рассчитывает, что до конца этого года глава белорусского МИД Владимир Макей посетит Бухарест с ответным визитом, заявил в интервью БелаПАН посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану.

"Мы готовим ответный визит министра Владимира Макея в Бухарест. Очень реально, что он состоится в этом году, — сказал дипломат. — Мы были готовы провести его еще в прошлом году, но из-за повестки дня у белорусской стороны не получилось. А в первой половине нынешнего года мы председательствуем в ЕС — это очень напряженный период, очень трудно найти время и дополнительно что-то запланировать. Поэтому я думаю, что вполне реально во второй половине года организовать такой визит".

Мошану напомнил, что министр иностранных дел Румынии посетил Беларусь в ноябре 2017 года — это был первый визит главы румынского МИД в Беларусь за последние 23 года.

Визит Макея в Бухарест "будет знаковым", потому что глава МИД Беларуси "не посещал Румынию давно", добавил дипломат.

Говоря об отношениях двух стран, Мошану отметил, что в последние годы "произошли значительные положительные изменения". "Произошла интенсификация двусторонних контактов, что позволило усилить положительные тенденции в нашем сотрудничестве, — сказал он. — Такое улучшение атмосферы и сущности отношений произошли за последние три-четыре года. За этот период министерства иностранных дел двух стран взяли на себя роль своеобразного "паровоза" в процессе развития отношений, вырос уровень дипломатического представительства, были назначены послы, проведены многочисленные раунды консультаций на уровне заместителей министров".

Дипломат обратил внимание на то, что активизация двусторонних отношений совпала по времени с нормализацией отношений между Беларусью и ЕС. "В Румынии посчитали, что наступил момент для активизации отношений, — сказал Мошану. — В Минске не было румынского посла 19 лет, поэтому я бы сказал, что это был важный момент, когда в Бухаресте решили повысить дипломатическое представительство. Потом Минск ответил тем же".

Румынская сторона довольна и укреплением связей на парламентском уровне. "Они еще не достигли самого высокого уровня, но контакты на уровне комиссий и групп дружбы есть. Это может подготовить дополнительную платформу для дискуссий, нахождения ресурсов по развитию сотрудничества в разных областях", — считает Мошану.