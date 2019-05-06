Посол Румынии: В наших экономических отношениях большой разрыв между потенциалом и реальностью

Минск, 6 мая. В экономических отношениях Беларуси и Румынии существует большой разрыв между потенциалом и реальностью. Такое мнение высказал в интервью БелаПАН посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану.

"Наивысшей точкой двусторонней торговли стал 2017 год, когда общий товарооборот достиг примерно 160 миллионов долларов. Румынский экспорт достиг рекордной отметки тогда — почти 45 миллионов долларов, и он удвоился по сравнению с 2016 годом, — сказал дипломат. — Конечно, потенциал двух экономик намного больше. Наше посольство прилагает усилия, чтобы найти новые возможности и формы сотрудничества. На этом фоне мы поддерживаем активизацию диалога бизнес-кругов, контакты посредством торгово-промышленных палат обеих стран или через местные органы власти, с которыми мы активно сотрудничаем".

Мошану отметил, что в Румынии уже есть несколько представительств белорусских производителей в области косметики, сельхозмашин, автомобилей.

"Продвижение экономических интересов румынских производителей — одна из важнейших задач нашего посольства, — добавил он. — Однако нам очень трудно подменить их конкретные действия, потому что мы не можем делать за них всю работу. Трудно отрицать тот факт, что в румынско-белорусских экономических отношениях существует большой разрыв между потенциалом и реальностью. Поэтому мы будем прилагать еще больше усилий для взаимного познания существующих возможностей, для диверсификации контактов между нашими предпринимателями".

По словам Мошану, румынские бизнесмены обращаются в посольство в Минске за информацией о возможностях существующих в Беларуси. "Может, не так часто и не так предметно, как нам бы хотелось, — отметил посол. — Нам бы хотелось, чтобы они более предметно подходили и понимали лучше специфику Беларуси, не ограничивались лишь торговлей, чтобы была и кооперация, и инвестиции. Или, по крайней мере, чтобы были попытки это сделать. В этом мы можем им помочь — открыть двери, помочь с контактами, объяснить законодательство и так далее".

Дипломат также отметил, что иногда на все, что связано с Беларусью, как-то накладывается российская тематика. "У румынского бизнеса есть определенные (не то, что негативные), но чувства не очень большой уверенности, опасения по поводу европейских санкций (в отношении России — БелаПАН.) и так далее, — сказал Мошану. — Это сложный клубок. Конечно, нам бы хотелось размотать его быстрее или, по крайней мере, помочь, чтобы у румынского бизнеса было лучше понимание возможностей, которые есть в Беларуси. Это — процесс, и мы будем над этим работать дальше".

Среди сфер, в которых румынскому бизнесу может быть интересно сотрудничество с Беларусью, посол назвал деревообработку, энергетику, сельское хозяйство, фармацевтику, машиностроение.

"Области приложения усилий наших бизнес-кругов обширны, — считает Мошану. — Нужно найти элементы конкретики — что возможно, что лучше идет, что перспективней. У нас, например, тоже очень сильный IT-сектор. Я говорил с представителями Парка высоких технологий. Они подтвердили, что у них есть контакты, были визиты, есть какие-то совместные наработки. Не знаю, насколько они конкурируют между собой, но области для сотрудничества есть".

Посол не исключает, что румынскому бизнесу может быть интересен и белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень". "Но мое личное мнение — для того, чтобы попасть в парк, любой партнер должен сначала столкнуться с белорусской реальностью. То есть, у него уже должен быть какой-то опыт отношений с Беларусью, — отметил Мошану. — Просто так появиться из ниоткуда и поехать в парк инвестировать миллионы в какой-то проект? Нет, я бы сначала нашел партнеров, зашел бы на рынок, попытался понять, как здесь работать".

В качестве примера дипломат привел опыт румынской фирмы, которая хотела работать в Беларуси. "Там было три этапа: сначала они хотели производить здесь только упаковку для продукта, потом они планировали развиться и уже здесь производить продукт (не буду называть, что именно это было). На третьем этапе у них было желание стать резидентами в "Великом камне". Но на первом этапе они не выдержали и уехали — не выдержали здесь каких-то местных особенностей", — рассказал Мошану.

Говоря о возможностях роста белорусско-румынского товарооборота, дипломат отметил, что увеличить его можно, помимо традиционной торговли, за счет кооперации и инвестиций.

"Все, кто приезжает в Беларусь, говорят, что ожидали худшего в смысле реалий, в первую очередь, в экономическом плане. Когда они едут по предприятиям, городам, то они видят другие вещи. И очень важно, чтобы это понимание реальной ситуации как-то развивалось", — считает посол.

По его словам, этому способствуют систематические визиты в Беларусь, но важно, чтобы в составе делегации были не только чиновники, а как можно больше представителей бизнеса. "Бизнесмены смотрят на вещи другими глазами, они знают, что им нужно, что они могут предоставить, какую цену и условия предложить. Вот такой уровень контактов нужен, и он пока проседает", — добавил Мошану.