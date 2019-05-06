Песков: Решение о замене посла в Беларуси принято в соответствии с целесообразностью

Минск, 6 мая. Владимир Путин доволен результатами работы Михаила Бабича на посту посла России в Беларуси, заявил журналистам 6 мая в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал отзыв Бабича из Минска кадровым решением президента РФ, "которое принимается в соответствии с целесообразностью". "В данном случае это решение главы государства. Вы знаете, что послы назначаются и освобождаются от должностей по указу президента", — цитирует пресс-секретаря Путина РИА Новости.

По его словам, Бабич проработал в Беларуси "недолго, но, тем не менее, за непродолжительный срок достаточно много было сделано". "Вы знаете, что вне зависимости от каких-то процессов отношения между Россией и Беларусью сохраняют свой союзнический характер. Союзное государство — это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о мотивации решения по Бабичу.

Отвечая на вопрос о возможном назначении Бабича на пост советника президента РФ на Донбассе, Песков напомнил, что в Кремле не анонсируют кадровые решения президента. "Если и когда такие решения последуют, мы незамедлительно, если и когда будут подписаны соответствующие указы президента, мы незамедлительно вас проинформируем", — добавил он.

30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Обоснование — "в связи с переходом на другую работу", сообщила пресс-служба Кремля.

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев. При этом он не назначен спецпредставителем Путина по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью.

Отставка Бабича, утверждают источники газеты "КоммерсантЪ", стала результатом неоднократных просьб Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину. Последняя беседа состоялась в Пекине, где Лукашенко якобы заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать Бабича. "Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", — утверждает источник. При этом отзыв "не следует считать санкцией" в отношении Бабича — ему может быть предложена "другая работа".

В марте и апреле нынешнего года Бабич и белорусский МИД обменивались резкими выпадами в связи с разными публичными подходами к оценке двусторонних отношений. 20 апреля Александр Лукашенко заявил, что не будет комментировать последние высказывания посла. "Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга (он его рекомендовал сюда). И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен", — сказал Лукашенко.