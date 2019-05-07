По делу о попадании загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" задержаны четыре человека

Минск, 7 мая. Материалы дела о попадании загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" переданы в прокуратуру, четыре человека задержаны, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства 7 мая.

Предполагаемые фигуранты дела находятся в СИЗО, их имена министр не назвал, другие детали задержания также неизвестны, пишет "Коммерсантъ".

По словам Новака, очищенная нефть должна достичь балтийского порта Усть-Луга 8 мая. Минэнерго рассчитывает, что ситуация с поставками сырья будет полностью нормализована во второй половине месяца. "Продолжается активная работа по нормализации ситуации качества нефти для наших партнеров и потребителей европейских",— сообщил глава Минэнерго.

Александр Новак предложил ужесточить ответственность юрлиц за нарушение требований техрегламента качества нефти. Сейчас штраф составляет 300 тыс. руб. "Предлагается сделать этот штраф оборотным, до 2% от оборота для юридических лиц",— сказал министр.

Минэнерго также считает нужным проверить все коммерческие пункты учета нефти. Провести комплексную проверку Новак предложил поручить Ростехнадзору и Росстандарту.

Напомним, 27 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго России, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в недельный срок провести проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО "Транснефть" в Беларусь и страны Восточной Европы.

"По результатам проверки обеспечить наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения. Материалы проверки направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", — приводит текст поручения сайт правительства России.

"Представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", — поручил Медведев.

О поставках с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" некачественной нефти сообщил "Белнефтехим". 22 апреля стало известно, что из-за загрязненной хлорорганикой нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" остановлен полностью.

Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

В России было заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

В начале мая чистая нефть вновь начала поступать на территорию Беларуси.