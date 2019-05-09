Лукашенко: В Европе нет единого фронта борьбы за мир

Минск, 9 мая. "Главный урок великой победы — за мир нужно бороться, особенно в наши дни, когда он находится под прицелом глобального терроризма и не только его", — заявил Александр Лукашенко, выступая 9 мая на площади Победы в Минске.

"Причем всем вместе, единым фронтом, как это было тогда, в далекие, суровые 1940-е, когда в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши и Чехии, Словакии и Австрии, Франции и Италии, и даже Германии", — подчеркнул официальный лидер.

"К сожалению, в Европе сегодня такого единства нет, — считает он. — Идет усиление военного присутствия на наших рубежах, перечеркнут договор о ракетах средней и малой дальности. Но мы уверены в необходимости конструктивного диалога со всеми странами, потому что мир — это жизнь. Потому что любой мир — это лучше, чем те годы лихолетья, которые мы переживали не единожды. И мы к этому диалогу готовы".

Лукашенко убежден, что возможность "дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню" дал "ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов". "Всем, кто сегодня поощряет митинги неонацистов и шествия престарелых вояк из батальонов СС", он посоветовал приехать в Беларусь и побывать в поселке Красный Берег, где был концлагерь для детей-доноров, "увидеть пронзительный крик и увидеть мемориал несбывшимся детским мечтам".

Официальный лидер сообщил, что с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей, в том числе в пограничных районах России и Украины, будет взята земля, и 9 мая 2020 года, в день 75-летия победы над нацистской Германией, капсулы с ней, а также списки с именами погибших поместят в ниши храма-памятника в честь Всех Святых в Минске — "главного нашего храма".

В рамках памятной акции на площади Победы Лукашенко вместе с тремя сыновьями возложил венок к одноименному монументу.