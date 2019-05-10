10.05.2019 08:38 Фото
Акция "Бессмертный полк" состоялась в Минске
9 мая более тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в белорусской столице.
9 мая более тысячи человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в белорусской столице.
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