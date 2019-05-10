По подозрению в получении взятки задержан начальник бюро одного из крупных промышленных предприятий Минска

Минск, 10 мая. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Октябрьского РУВД Минска задержан с поличным за получение взятки начальник бюро одного из крупных промышленных предприятий столицы, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в обязанности указанного должностного лица входило заключение договоров на закупку комплектующих, материалов, организация доставки материалов на склад. Как пояснил сам фигурант, закупка комплектующих происходила следующим образом: в отдел закупок поступала заявка о закупке необходимых комплектующих, после чего фигурант анализировал и рассылал информацию организациям, которые занимаются их поставкой. После поступления предложений от контрагентов фигурант готовил конкурентный лист, в котором по результатам изучения выбиралась организация, указавшая наименьшую стоимость. В середине 2018 года фигурант познакомился с минчанином, который по доверенности представлял интересы своей супруги, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, от имени которой и осуществлялась поставка необходимых комплектующих на указанное предприятие.

"Так, в один из дней 2018 года начальник бюро приехал домой к вышеуказанному минчанину за комплектующими, где последний передал ему взятку в качестве благодарности за то, что был выбран в качестве победителя по поставке комплектующих. В ноябре 2018 года ситуация повторилась, при этом сумма вознаграждения выросла. Как пояснил фигурант, полученные в качестве взятки денежные средства он тратил на личные нужды", — сообщает ГУВД.

В ходе проведения оперативниками столичной милиции оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о намерении начальника бюро получить очередную взятку от вышеуказанного лица. После того как денежные средства были получены, оперативники задержали начальника бюро и доставили в Октябрьское РУВД Минска для разбирательства, по результатам которого в отношении должностного лица промышленного предприятия, получившего взятку, было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется Заводским (Минска) районным отделом Следственного комитета.