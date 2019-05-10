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Дата распечатки: 10.05.2019 14:55
 
10.05.2019 14:20 Общество, Спорт

Международные правозащитные организации просят создать горячую линию для журналистов на время проведения Евроигр в Минске

Минск, 10 мая. Правозащитные организации Human Rights Watch и "Комитет защиты журналистов" просят создать горячую линию для журналистов и механизм рассмотрения их жалоб на время проведения Европейских игр в Минске. С такой просьбой они обратились к международной организации "Европейские олимпийские комитеты". 

Необходимость создания горячей линии правозащитные организации видят в связи с "плохой репутацией" Беларуси относительно свободы прессы и свободы мнения. 

"За последние два года белорусские власти еще больше ужесточили правила в отношении интернет-ресурсов, провели необоснованные обыски в редакциях нескольких СМИ, задерживали и преследовали журналистов, в результате чего рекордно возросло количество случаев уголовного преследования журналистов и блогеров, — отметили в своем обращении HRW и КЗЖ. — У белорусских властей есть долгая история неуважения свободы СМИ, поэтому не исключено, что они могут преследовать независимых журналистов накануне и во время игр. Европейские олимпийские комитеты должны быть готовы на это реагировать". 

Европейские олимпийские комитеты — международная олимпийская организация, объединяющая в настоящее время 50 национальных олимпийских комитетов Европы. Штаб-квартира расположена в Лозанне (Швейцария), исполнительный офис — в Риме (Италия). Под эгидой ЕОК проходят основанные в 2015 году Европейские игры.

В Минске II Евроигры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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