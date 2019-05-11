Декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией вступил в силу

Минск, 11 мая. Декрет президента № 3 о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией опубликован 11 мая на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу.

Первым пунктом (всего четыре) документа установлено, что "не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений".

К коррупционным преступлениям относятся "преступления, предусмотренные статьей 210, частями 2 и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), статьями 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), статьями 429—432, а также статьей 455 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса".

Статья 210 — "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями" (максимальное наказание — 12 лет лишения свободы).

Статья 235 — "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" (до 10 лет лишения свободы).

Статья 424 — "Злоупотребление властью или служебными полномочиями" (до 10 лет).

Статья 425 — "Бездействие должностного лица" (до 7 лет).

Статья 426 — "Превышение власти или служебных полномочий" (до 10 лет).

Статья 429 — "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" (до 5 лет).

Статья 430 — "Получение взятки" (до 15 лет).

Статья 431 — "Дача взятки" (до 10 лет).

Статья 432 — "Посредничество во взяточничестве" (до 7 лет).

Статья 455 — "Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти" (до 12 лет).

Совету министров поручено в трехмесячный срок обеспечить внесение в Палату представителей проекта закона, предусматривающего приведение Уголовного кодекса в соответствие с декретом.

До приведения законодательства в соответствие с декретом "акты законодательства, принятые до вступления его в силу, применяются в части, не противоречащей этому декрету".

Декрет является временным и представляется на рассмотрение Национального собрания.

Выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко заявил, что общественный порядок в Беларуси обеспечивается на должном уровне, но продолжает существовать "такое позорное явление, как коррупция". "Наше законодательство о борьбе с коррупцией является одним из самых суровых в плане санкций, применяемых к нарушителям, — отметил официальный лидер. — Работа по противодействию коррупционным проявлениям ведется на системной основе, а ее результаты максимально открыты. Но, как показывает практика, несмотря на серьезнейшие меры ответственности, пока еще не до всех дошла простая истина о категорической недопустимости взяточничества и казнокрадства. При этом масштаб выявляемых преступных схем не может не настораживать и требует принятия дополнительных мер борьбы с подобными деяниями".

Лукашенко предупредил, что в случае совершения коррупционных преступлений "прощения не будет никому".

23 ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса он заявил о недопустимости смягчения ответственности за коррупционные преступления. "Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите", — сказал он.

Лукашенко отметил, что увидел лазейку, когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а спустя некоторое время выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", — заявил белорусский руководитель.

По его словам, на этот счет уже даны прямые указания: "За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет — еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше".