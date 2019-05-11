Лукашенко: Сумма ущерба от загрязненной российской нефти будет очень велика

Минск, 11 мая. Беларусь назовет сумму ущерба от поступления из России загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 11 мая в Минске.

Глава государства подчеркнул, что крайне негативно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Что касается конкретной суммы ущерба, она пока неизвестна, но очевидно, что будет очень велика. "Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Новополоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки", — пояснил Лукашенко.

Для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов. "Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", — отметил белорусский руководитель.

О поставках с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" некачественной нефти сообщил "Белнефтехим". 22 апреля стало известно, что из-за загрязненной хлорорганикой нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" был остановлен полностью.

Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

В начале мая чистая нефть вновь начала поступать на территорию Беларуси.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 мая поручил довести до конца расследование обстоятельств загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". "Нужно все довести до конца, потому что это плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие к тому, как работает эта система", — заявил Медведев.

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что межведомственная комиссия с участием федеральных органов власти, министерств и ведомств, компании "Транснефть" определила источник загрязнения нефти — узел учета "Лопатино" в Самарской области. "Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", — сообщил глава Минэнерго.

По его словам, материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ и Следственным комитетом России. Возбуждено дело по статьям 158, 210 и 215.2 Уголовного кодекса, четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО.