Глава Еврокомиссии: Мы не требуем, чтобы участники Восточного партнерства выбирали между ЕС и другими важными партнерами

Брюссель, 14 мая. "Мы не требуем, чтобы участники Восточного партнерства выбирали между ЕС и другими важными партнерами на европейском континенте", — заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на открытии конференции высокого уровня по случаю 10-летия Восточного партнерства 14 мая в Брюсселе.

"Восточное партнерство — это не только саммиты и встречи политических лидеров, это и постоянное сотрудничество между нашими странами и обществами, — сказал Юнкер. — Восточное партнерство родилось как общая инициатива Евросоюза и шести стран Восточного партнерства, поэтому все мы несем совместную ответственность за то, чтобы обещания были выполнены и мы ответили на все надежды и ожидания наших граждан".

Юнкер отметил, что сотрудничество между ЕС и шестью странами-участницами ВП (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) — это, в первую очередь, "партнерство для граждан и вместе с гражданами". "Мы не можем строить будущее, если все наши действия не ориентированы на гражданина, — подчеркнул председатель Еврокомиссии. — Наша партнерство — это партнерство обращенное в будущее, к тому что важно для наших граждан: работать, растить детей, жить в безопасности совместно друг с другом, создавать новое".

При этом, считает Юнкер, ЕС необходимо постоянно прислушиваться к ожиданиям каждой страны-участницы Восточного партнерства. Он отметил, что со странами, которые хотели более активного сближения с ЕС (Грузией, Молдовой и Украиной), подписаны соглашения об ассоциации, введен безвизовый режим. С тремя другими восточными партнерами — Азербайджаном, Арменией и Беларусью — отношения развиваются не так активно.

"ЕС не принуждает ни одну страну к выбору. Мы понимаем, что эти решения зависят от свободной воли каждой страны", — заявил Юнкер. По его словам, ЕС и Азербайджан уже начали переговоры по новому стратегическому соглашению. С Беларусью ведутся переговоры по соглашению о приоритетах партнерства. "Кстати, Белоруссия или Беларусь — как правильно? Но вы поняли о какой стране я говорю", — пошутил Юнкер.

Он подчеркнул, что главное целью инициативы "Восточное партнерство" является "улучшение жизни наших сограждан, сближение обществ на основе общих ценностей — демократии, правового государства, стабильности".

"Мы уже наблюдаем значительный прогресс, что еще больше сближает наши экономики и общества. За 10 лет вырос товарооборот с каждой из шести стран Восточного партнерства, — сказал Юнкер. — Вместе эти шесть стран являются 10-м по объему торговым партнером ЕС. Еще 10 лет назад о таком даже не думали, и это можно назвать выдающимся результатом".

Вместе с тем, отметил глава Еврокомиссии, многое еще предстоит сделать. Среди важных шагов он назвал проведение правовых реформ и борьбу с коррупцией в странах-партнерах.

"Мы делаем все возможное, чтобы страны Восточного партнерства приблизились к ЕС, но для этого важно, чтобы замороженные и активные конфликты завершились. Важно, чтобы в Европе был мир. Для этого мы должны мобилизовать все имеющиеся у нас средства, чтобы прийти к такому результату. Мы очень много можем сделать вместе, важно ставить перед собой цели на долгосрочную перспективу", — сказал Юнкер.