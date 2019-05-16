Запуск нового производства корпорации "Технониколь"

16 мая в Осиповичах (Могилевская область) состоялась торжественная церемония запуска нового производства корпорации "Технониколь" — одного из самых высокотехнологичных предприятий по выпуску современного теплоизоляционного материала — экструзионного пенополистирола. Это третий завод корпорации в Беларуси: первое предприятие заработало в 2005 году.

На снимках:

2 — министр по налогам и сборам Сергей Наливайко;

3 — совладелец и управляющий партнер корпорации "Технониколь" Сергей Колезников.