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Дата распечатки: 16.05.2019 18:32
 
16.05.2019 16:59 Фото

Запуск нового производства корпорации "Технониколь"

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16 мая в Осиповичах (Могилевская область) состоялась торжественная церемония запуска нового производства корпорации "Технониколь" — одного из самых высокотехнологичных предприятий по выпуску современного теплоизоляционного материала — экструзионного пенополистирола. Это третий завод корпорации в Беларуси: первое предприятие заработало в 2005 году.

На снимках:

2 — министр по налогам и сборам Сергей Наливайко;
3 — совладелец и управляющий партнер корпорации "Технониколь" Сергей Колезников.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 16 Май 2019, 18:32
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