Лукашенко: Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически

Минск, 16 мая. Александр Лукашенко ждет от местных органов власти "достойной организации" предстоящих избирательных кампаний. Об этом он заявил 16 мая при проведении кадровых назначений, сообщает пресс-служба президента.

"Не забывайте, у нас два политических года (предстоящие в 2019—2020 годах парламентские и президентские выборы. — БелаПАН.), — сказал Лукашенко. — Партии нет, которая бы, как раньше (в СССР. — БелаПАН.), занималась политическими кампаниями. Приходится вам заниматься. Надо, чтобы это все было достойно. У нас сегодня есть все, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми. Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически".

Предстоящие выборы Лукашенко назвал экзаменом власти перед народом. "Естественно, я говорил всегда, что экзамен нам придется сдавать. Поэтому смотрите, чтобы все было достойно, красиво и чтобы со стороны прежде всего наших людей, да и соседей, к нам не было претензий", — сказал он.



Согласно законодательству выборы президента должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, депутатов Палаты представителей — не позднее 10 сентября того же года.



Во время ежегодного послания народу и парламенту 19 апреля Лукашенко заявил, что в этом году пройдут парламентские выборы. Он предложил провести их 7 ноября. "Если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день", — сказал Лукашенко.

Однако председатель ЦИК Лидия Ермошина в интервью БелаПАН сообщила, что комиссия будет предлагать главе государства назначить выборы в парламент на 17 ноября.