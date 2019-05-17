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Дата распечатки: 17.05.2019 09:52
 
17.05.2019 08:54 Фото

Специальный автомобиль с устройством заградительного типа "Рубеж"

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Специальный автомобиль с устройством заградительного типа "Рубеж" представлен на выставке MILEX-2019 в Минске.

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Пятница, 17 Май 2019, 09:52
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