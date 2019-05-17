17.05.2019 08:54 Фото
Специальный автомобиль с устройством заградительного типа "Рубеж"
Специальный автомобиль с устройством заградительного типа "Рубеж" представлен на выставке MILEX-2019 в Минске.
Специальный автомобиль с устройством заградительного типа "Рубеж" представлен на выставке MILEX-2019 в Минске.
© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск