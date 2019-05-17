По факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области возбуждено уголовное дело (обновлено)

Минск, 17 мая. Следственный комитет возбудил дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.

"Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами работают на месте происшествия с целью установления обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета Ивана Носкевича", — сообщил СК поздно вечером 16 мая.



Ночью стало известно, что погибший был обнаружен в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки). При каких обстоятельствах это произошло, СК не сообщает.



Руководство УВД Могилевского облисполкома выразило глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибшего лейтенанта милиции Евгения Потаповича. "Мы скорбим вместе с ними. Это большая потеря для всех нас", — говорится в сообщении, размещенном на сайте УВД.



Там отмечается, что Евгению Потаповичу было 22 года, он родился в Могилеве. В 2018 году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



По информации портала tut.by, милиционер был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи милицейской ориентировки, около 18.00 он отбыл для разбирательства к месту ДТП. В 18.27 милиционер прислал сообщение по Viber: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский". После этого он пропал с табельным оружием.