Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/05/17/ru_1004361/
Дата распечатки: 17.05.2019 13:00
 
17.05.2019 11:17 Общество

По факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области возбуждено уголовное дело (обновлено)

Минск, 17 мая. Следственный комитет возбудил дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.

"Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами работают на месте происшествия с целью установления обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета Ивана Носкевича", — сообщил СК поздно вечером 16 мая.

Ночью стало известно, что погибший был обнаружен в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки). При каких обстоятельствах это произошло, СК не сообщает.

Руководство УВД Могилевского облисполкома выразило глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибшего лейтенанта милиции Евгения Потаповича. "Мы скорбим вместе с ними. Это большая потеря для всех нас", — говорится в сообщении, размещенном на сайте УВД.

Там отмечается, что Евгению Потаповичу было 22 года, он родился в Могилеве. В 2018 году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

По информации портала tut.by, милиционер был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи милицейской ориентировки, около 18.00 он отбыл для разбирательства к месту ДТП. В 18.27 милиционер прислал сообщение по Viber: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский". После этого он пропал с табельным оружием.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 17 Май 2019, 13:00
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск