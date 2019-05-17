УВД Могилевского облисполкома просит граждан оказать содействие в раскрытии похищения и убийства милиционера

Минск, 17 мая. Управление внутренних дел Могилевского облисполкома просит граждан оказать содействие правоохранительным органам в раскрытии похищения и убийства сотрудника милиции.

"В настоящее время правоохранителями принимаются исчерпывающие меры по раскрытию убийства сотрудника батальона ДПС ГАИ УВД, совершенного 16 мая 2019 года, — говорится в сообщении на сайте областного УВД. — УВД Могилевского облисполкома просит отозваться граждан, которые видели или располагают информацией об автомашине, в которую 16 мая в период времени с 17.30 до 18.20 садился инспектор ДПС ГАИ в форменном обмундировании в районе улицы Первомайской в Могилеве, а также переулка Мигая (гостиница "Днепр")".

Водителей транспортных средств, которые в указанный промежуток времени находились в данном районе, просят предоставить записи видеорегистраторов.

УВД Могилевского облисполкома просит при наличии информации, в том числе фото или видео, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-029-314-46-66, 8-029-802-46-66, 8-029-693-64-25 или 102. Правоохранители обещают анонимность и вознаграждение.

22-летний лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи милицейской ориентировки, около 18.00 он отбыл для разбирательства к месту ДТП. В 18.27 милиционер прислал сообщение по Viber: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский". После этого он пропал с табельным оружием.

Ночью стало известно, что погибший был обнаружен в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки). При каких обстоятельствах это произошло, СК не сообщает.

Следственный комитет возбудил дело по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.

О задержании подозреваемых в убийстве милиционера пока не сообщалось.