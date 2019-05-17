Минск, 17 мая. Церемония прощания с лейтенантом милиции Евгением Потаповичем пройдет 18 мая в Могилеве, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Траурная церемония пройдет с 9.00 до 12.00 в фойе Могилевской областной филармонии (улица Первомайская, 10).

В связи с гибелью своего сотрудника УВД Могилевского облисполкома, ГУВД Мингорисполкома и МВД Беларуси выразили соболезнования его родителям, близким и друзьям.

"Ему было всего 22 года. После окончания в прошлом году Могилевского института МВД Евгений Потапович стал сотрудником Госавтоинспекции. Надежный, честный, порядочный. Молодого офицера всегда ценили и уважали руководители, товарищи и сослуживцы. Сегодня невыносимо тяжело говорить о нем в прошедшем времени. Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному…" — говорится в сообщении на сайте МВД.

Лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен в Могилеве 16 мая около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи милицейской ориентировки, около 18.00 он отбыл для разбирательства к месту ДТП. В 18.27 милиционер прислал сообщение по Viber: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский". После этого он пропал с табельным оружием.

Ночью стало известно, что погибший был обнаружен в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки). При каких обстоятельствах это произошло, СК не сообщает.

Следственный комитет возбудил дело по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.

О задержании подозреваемых в убийстве милиционера пока не сообщалось.