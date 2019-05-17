Милиция просит помочь в поиске подозреваемых в убийстве лейтенанта ГАИ в Могилеве

Минск, 17 мая. Милиция просит граждан помочь в поиске подозреваемых в убийстве лейтенанта Госавтоинспекции МВД в Могилеве.

"Органами внутренних дел принимаются исчерпывающие меры по раскрытию этого чудовищного преступления, установлению и задержанию лиц, его совершивших. Также хочу обратиться к гражданам, которым что-либо известно о произошедшем, — не оставаться равнодушными и сообщить об этом в милицию", — сказал начальник УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Щербаченя в эфире новостей телеканала СТВ.

Офицер дорожно-патрульной службы Могилевской ГАИ Евгений Потапович был убит вечером 16 мая. Расследованием преступления занимаются все подразделения силовых структур страны — следователи, оперативные сотрудники, эксперты.

Предположительно, милиционер был похищен преступниками в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи милицейской ориентировки, около 18.00 он отбыл для разбирательства к месту ДТП. В 18.27 милиционер прислал сообщение по Viber: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский". После этого он пропал с табельным оружием.

Ночью стало известно, что погибший был обнаружен в двух километрах от Могилева, в лесополосе возле автодороги Р123 (Присно — Мосток — Дрибин — Горки).

Евгению Потаповичу было 22 года, он родился в Могилеве. В 2018 году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст. 362 УК (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.

18 мая в Могилеве состоятся похороны Евгения Потаповича. Траурная церемония прощания пройдет с 09.00 до 12.00 в фойе Могилевской областной филармонии (ул. Первомайская, д. 10).