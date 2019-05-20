20.05.2019 08:14 Фото
В Могилеве простились с Евгением Потаповичем
18 мая в Могилеве простились с лейтенантом батальона ДПС Госавтоинспекции Могилева Евгением Потаповичем.
18 мая в Могилеве простились с лейтенантом батальона ДПС Госавтоинспекции Могилева Евгением Потаповичем.
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