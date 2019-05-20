Минск, 20 мая. Сегодня в Москве продолжаются переговоры по транзитным поставкам нефти по нефтепроводу "Дружба". Как сообщили БелаПАН в концерне "Белнефтехим", переговоры проходят в Министерстве энергетики России. Белорусскую делегацию на них возглавляет председатель концерна Андрей Рыбаков.

Тем временем транзитные прокачки нефти в украинском и польском направлении пока не осуществляются. "Мы готовы к возобновлению транзита в сторону украинской и польской границы. Ждем телефонограммы от украинских и польских партнеров для подтверждения о включении", — сказал представитель "Белнефтехима".

О поставках некачественной нефти стало известно во второй половине апреля. Из-за загрязненного хлорорганикой сырья на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" был остановлен полностью. В России возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.



11 мая Александр Лукашенко заявил, что из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь потеряла "огромные деньги", измеряемые сотнями миллионов долларов.



16 мая в Москве прошли белорусско-российские переговоры на уровне вице-премьеров, во время которых стороны согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти, а также создали рабочую группу по оценке ущерба и определению способов компенсации.



В то же время вопрос о недополученной выручке от транзита нефти пока остается открытым, консультации на эту тему продолжаются.

По оценке белорусской стороны, недополученная выручка от реализации нефтепродуктов в апреле составила 108 млн долларов, а ущерб от поврежденного из-за некачественной нефти оборудования Мозырского НПЗ — примерно 30 млн долларов.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак 15 мая сообщил журналистам, что, по его личной оценке, общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" не превысит 100 млн долларов.