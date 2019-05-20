СК: Основная версия гибели лейтенанта ГАИ Потаповича — суицид (дополнено)

Минск, 20 мая. Основная версия гибели лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича, пропавшего 16 мая, а после обнаруженного мертвым в лесополосе в двух километрах от Могилева, — суицид, заявил на брифинге 20 мая в Минске начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси Евгений Архиреев.

Вместе с тем, по его словам, расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа инспектора ГАИ Потаповича с огнестрельным ранением в голову продолжается. Архиреев напомнил, что дело возбуждено по ст. 362 УК Беларуси (убийство сотрудника органов внутренних дел).

Он сообщил, что на первоначальном этапе расследования отрабатывались различные версии случившегося, в том числе проверялись обстоятельства служебной деятельности сотрудника милиции, его личная жизнь, последние контакты.

"Анализ следственных действий и информации, полученной в ходе расследования, позволяет говорить о том, что основной версией в настоящее время является суицид. Это самоубийство сотрудника, — сказал представитель СК. — Следствием установлены все действия Потаповича в день гибели вплоть до 18.00, когда он на попутном автомобиле добрался до железнодорожного переезда в районе улиц Первомайской и Вокзальной. Необходимо отметить, что в этот день сотрудник самостоятельно принял решение выбыть в указанное место, проигнорировав указание оперативного дежурного выбыть для оформления ДТП, имевшего место на переулке Орловском".

"В ходе осмотра места происшествия обнаружен табельный пистолет сотрудника органов внутренних дел, два магазина, 15 патронов, его личные вещи. Кроме того, на месте происшествия обнаружено три пакета дров, жидкость для розжига, иные предметы, документы и личные вещи сотрудника. Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что около одиннадцати часов в одной из торговых точек Могилева сотрудник милиции приобретал указанные дрова, жидкость для розжига и лопату. Необходимо отметить, что на теле сотрудника милиции не обнаружены телесные повреждения, за исключением огнестрельного ранения. Вопреки информации, которая размещена в интернете, руки сотрудника милиции находились в положении, позволяющем произвести выстрел. Кроме того, следы крови обнаружены на правой руке погибшего сотрудника милиции", — подчеркнул представитель СК.

Заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Максим Свирид восстановил события, предшествовавшие поискам Потаповича и обнаружению его тела. "16 мая в 18.24 поступила информация о том, что сотрудник Госавтоинспекции не прибыл для оформления дорожно-транспортного происшествия, — сказал он. — Примерно в это же время от лейтенанта милиции Потаповича по одному из приложений-мессенджеров поступают сведения коллегам о том, что он захвачен тремя лицами, и на автомобиле "Волга" его везут в неизвестном направлении. Было принято решение поднять весь личный состав УВД Могилевского облисполкома по тревоге. В результате проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий в течение полутора часов Потапович был обнаружен мертвым в лесу в Могилевском районе".

Информация о возможном похищении сотрудника милиции на "Волге" черного цвета не подтвердилась. По словам Свирида, правоохранители изучили записи видеокамер наружного наблюдения с улиц Первомайской и Крупской, по которым можно добраться до места, где был обнаружен труп лейтенанта ГАИ. "Произведено детальное изучение записей видеокамер. Установлено, что с 18.00 до 21.00 16 мая автомобиль "Волга" черного цвета на видеозаписи не зафиксирован", — сказал представитель МВД.

"Детализация исходящих и входящих соединений мобильного телефона Потаповича свидетельствует о том, что 16 мая с 11.00 до 13.00 он прибывал к тому месту, где [впоследствии] был обнаружен его труп, — отметил Свирид. — Сотрудниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий в результате изучения ноутбука, принадлежащего Потаповичу, установлено, что 1 апреля он подготовил ряд сообщений своим сослуживцам и родственникам. Сообщения содержат сведения о его суицидальных намерениях. Ряд этих сообщений он направил своим знакомым".

Евгений Архиреев добавил, что следствие достоверно подтвердило информацию о "факте попытки сведения счетов с жизнью в апреле этого года".

Сейчас сотрудники органов внутренних дел пытаются установить автомобиль и найти водителя, который мог довезти Потаповича в период с 18.00 до 23.00 16 мая до места, где после было обнаружено тело лейтенанта.

Евгению Потаповичу было 22 года, он родился в Могилеве. В 2018 году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Лейтенанта Потаповича похоронили 18 мая в Могилеве.