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Дата распечатки: 21.05.2019 14:05
 
21.05.2019 12:52 Экономика, Политика

Лукашенко недоволен тем, как правительство решает проблему с некачественной нефтью

Минск, 21 мая. Александр Лукашенко недоволен тем, как правительство решает ситуацию с поставками в Беларусь и транзитом через белорусскую территорию некачественной нефти из России. Об этом он заявил 21 мая на совещании по актуальным вопросам экономики.

"Нашумевшая проблема "ядовитой" этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время. Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Некачественная российская нефть стала поступать в апреле. Из-за загрязненного хлорорганикой сырья на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" был остановлен полностью. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая. 

Беларусь рассчитывает на компенсацию ущерба от поставок и транзита "грязной" нефти. 11 мая Лукашенко заявил, что из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь потеряла "огромные деньги" — сотни миллионов долларов. По оценке белорусских специалистов, недополученная выручка от реализации нефтепродуктов в апреле составила 108 млн долларов, а ущерб от поврежденного оборудования Мозырского НПЗ — примерно 30 млн долларов. В свою очередь министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", скорее всего, не превысит 100 млн долларов.

Переговоры о компенсации ущерба ведутся уже несколько недель, стороны согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти, а также создали рабочую группу по оценке ущерба и определению способов компенсации.

Алексей Александров, БелаПАН.

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