Работодателей в Беларуси планируют обязать делать дополнительные страховые взносы

Минск, 22 мая. Федерация профсоюзов, а также министерства экономики, труда и социальной защиты выступают за введение в Беларуси обязательного страхования ответственности работодателей за невыплату заработной платы при банкротстве организации.

По сведениям БелаПАН, профсоюзы по данной теме направляли в мае письмо на имя главы государства. Там было указано, что в последние годы почти 40% организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, имели задолженность по оплате труда и взносам в Фонд социальной защиты населения.

В связи с этим профсоюзы предлагают ввести обязательное страхование ответственности коммерческих структур за невыплату заработной платы при банкротстве организации.

Министерство экономики совместно с Министерством финансов уже разработали проект внедрения обязательного страхования ответственности за невыплату заработной платы при банкротстве организации. Предполагается, что страховой тариф составит 0,1% от фонда оплаты труда. Эти взносы коммерческие организации Беларуси должны будут уплачивать страховой компании. За счет отчислений работодателей планируется сформировать специальный страховой компенсационный фонд.

В тех случаях, если работодатель будет признан банкротом, его работники смогут рассчитывать на гарантированные страховые выплаты из этого фонда. Министерство экономики считает, что стране новый вид обязательного страхования нужен. "Неэффективное ведение предпринимательской деятельности может спровоцировать наступление финансовых проблем у предприятия вплоть до экономической несостоятельности (банкротства) и, как следствие, повлечь неисполнение обязательств по выплате заработной платы", — говорится в письме Министерства экономики, которое на днях получили общественные объединения Беларуси.

В Минэкономики считают, что "бремя рисков предпринимательской деятельности перераспределяется на работника". В связи с этим министерство просит поддержать общественные объединения, представителей бизнес-объединений проект о введении обязательного страхования за невыплату заработной платы при банкротстве организации.

"Полагаем, что положительные социальные последствия от введения предложенного вида обязательного страхования значительно перекрывают отрицательный эффект от незначительного увеличения фискальной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в форме отчислений на такое страхование", — отмечают в Министерстве экономики.

В свою очередь представители бизнес-объединений считают, что на работодателей уже сейчас возложена большая нагрузка по уплате налоговых и неналоговых платежей. Напомним, каждый месяц 34% от фонда оплаты труда белорусские работодатели перечисляют в ФСЗН, а с зарплаты работников удерживают 1% для перечисления страховых взносов.

"Мы предложение о введении нового вида обязательного страхования можем поддержать только в том случае, если страховой взнос в размере 0,1% будет выплачиваться не работодателями от фонда оплаты труда, а работниками из своей зарплаты", — подчеркнула в комментарии БелаПАН вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

По ее мнению, страховой фонд на случай возникновения кризисных ситуаций на предприятиях может пригодиться. "Но почему за все должен отвечать работодатель? Он должен создать и рабочие места, и уплачивать гиперналоги, и еще отвечать за судьбу всех работников?!" — задается вопросом Коваль.

Учредители частных компаний, отметила она, зачастую не получают ни копейки от государства, рискуют своими средствами и берут на себя большую ответственность за бизнес, поэтому накладывать дополнительную нагрузку на них не стоит.

"Каждый работник должен понимать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих и нужно что-то делать самим, чтобы застраховать себя на случай кризисных ситуаций", — резюмировала Коваль.