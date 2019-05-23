Шуневич: Милиция не намерена извиняться за задержание цыган

Минск, 23 мая. Министерство внутренних дел не будет извиняться за задержание цыган в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, поскольку эти действия правоохранителей были обоснованны. Об этом заявил журналистам в Палате представителей 23 мая министр внутренних дел Игорь Шуневич.

На вопрос, не опасается ли глава МВД, что за это его могут обвинить в ксенофобии, Шуневич ответил: "Это не раз пытались сделать. Я рассматриваю любое свое высказывание как с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей".

По словам министра, приоритетной версией в расследовании этого уголовного дела на сегодня является самоубийство. Подобное мнение, отметил глава МВД, сложилось не только у него, но и у всей группы, которая занимается расследованием. "Убийство и похищение на сегодня — не приоритетная версия. Мы продолжаем дорабатывать ее с точки зрения полного исключения", — добавил глава МВД.

При этом Шуневич уточнил, что за последние годы количество суицидов среди сотрудников милиции в стране значительно снизилось. "Еще 10 лет назад в десятки раз больше суицидов было. Это не то, что я чем-то хвастаюсь, я привожу статистику. И это определенное достижение. Я считаю, что сегодня морально-психологический климат в милиции достаточно устойчивый", — сказал он.

Тело 22-летнего лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича было обнаружено поздно вечером 16 мая в лесополосе в двух километрах от Могилева. Накануне в интернете появились сообщения о возможном его похищении "представителями цыганской национальности" — об этом он якобы успел сообщить коллегам в одном из мессенджеров.

По информации правозащитников, в тот же день представители органов МВД провели рейд по местам компактного проживания цыган, во время которого задержали около 100 человек, в том числе женщин и несовершеннолетних детей. Часть из них позже освободили, но около 50 мужчин были задержаны на трое суток. В отношении задержанных начаты административные процессы, они обвиняются в мелком хулиганстве.

Правозащитник Алесь Беляцкий 21 мая направил в Генеральную прокуратуру Беларуси заявление с просьбой провести проверку законности массовых задержаний цыган после гибели инспектора ГАИ 16 мая в Могилеве. Беляцкий просит провести проверку и принять соответствующие меры прокурорского реагирования, а также рассмотреть необоснованные случаи употребления силы, физического насилия.

С аналогичной жалобой в прокуратуру Могилевской области обратились могилевские правозащитники Алексей Колчин, Борис Бухель и Александр Бураков.

Действия силовиков осудили представители общественности.