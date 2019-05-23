Кочанова в Могилеве встретилась с цыганской диаспорой

Минск, 23 мая. Глава Администрации президента Наталья Кочанова во второй половине дня 23 мая в Могилеве провела встречу с представителями местной цыганской диаспоры в связи с массовыми задержаниями цыган после гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича.

"Вчера ночью я с одним журналистом отправился в микрорайон Чапаевка по просьбе местных жителей, попросили срочно приехать. Было 10-15 человек. Сказали, что к ним приезжал представитель местных властей, якобы из облисполкома, и предложил им встречу с властями, чтобы разобраться с вопросом", — сообщил правозащитник Борис Бухель, слова которого приводит правозащитный сайт "Могилевская весна".

По его словам, сегодня специально для рома пригнали микроавтобус с тонированными стеклами, при этом часть людей ехать отказалась. Бухель отметил, что от властей на встречу прибыла большая делегация, включая главу Администрации президента Наталью Кочанову. Кроме того, присутствовало большое количество милиции.

Журналистов и правозащитников на встречу не пустили.

По неофициальной информации, Кочанова принесла извинения представителям диаспоры за действия милиции. Подтвердить это у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт БелаПАН не удалось. Также сообщается, что на встречу был приглашен министр внутренних дел Игорь Шуневич, однако он не приехал.

Сегодня утром, общаясь с журналистами в Палате представителей, Шуневич заявил, что Министерство внутренних дел не будет извиняться за задержание цыган в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, поскольку эти действия правоохранителей были обоснованны. "У министра нет ни повода, ни основания просить извинения у цыганóв. Понятно?" — сказал он.

На вопрос, не опасается ли глава МВД, что за это его могут обвинить в ксенофобии, Шуневич ответил: "Это не раз пытались сделать. Я рассматриваю любое свое высказывание с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей".

"Я оцениваю действия своих подчиненных в этой части как абсолютно обоснованные и отвечающие тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. К этому были определенные основания и поводы. Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником этих доказательств была информация от жертвы, — добавил он. — Мы должны были проверить все версии, в том числе и ту, на основе которой была проведена проверка некоторой части диаспоральных наших граждан".

При этом Шуневич отметил, что в случае если действия милиции будут признаны незаконными органами прокуратуры, он готов за них ответить.

По словам министра, приоритетной версией в расследовании этого уголовного дела на сегодня является самоубийство.

В свою очередь генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что Генпрокуратура проводит разбирательство по заявлению в связи с массовым задержанием цыган в Могилеве.

Тело 22-летнего лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича было обнаружено поздно вечером 16 мая в лесополосе в двух километрах от Могилева. Накануне в интернете появились сообщения о возможном его похищении "представителями цыганской национальности" — об этом он якобы успел сообщить коллегам в одном из мессенджеров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей), оно пока не переквалифицировано.

По информации правозащитников, в тот же день представители органов МВД провели рейд по местам компактного проживания цыган, во время которого задержали около 100 человек, в том числе женщин и несовершеннолетних детей. Часть из них позже освободили, но около 50 мужчин было задержано на трое суток. В отношении задержанных начаты административные процессы, они обвиняются в мелком хулиганстве.

Правозащитник Алесь Беляцкий 21 мая направил в Генеральную прокуратуру Беларуси заявление с просьбой провести проверку законности массовых задержаний цыган после гибели инспектора ГАИ 16 мая в Могилеве. Беляцкий просит провести проверку и принять соответствующие меры прокурорского реагирования, а также рассмотреть необоснованные случаи применения силы, физического насилия.

С аналогичной жалобой в прокуратуру Могилевской области обратились могилевские правозащитники Алексей Колчин, Борис Бухель и Александр Бураков.

Действия силовиков осудили представители общественности.