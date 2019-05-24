Медведев предложил Румасу помимо текущих вопросов обсудить тему интеграции

Минск, 24 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил своему белорусскому коллеге Сергею Румасу помимо текущих вопросов обсудить на сегодняшней встрече в Подмосковье тему интеграции.

Как сообщает ТАСС, в начале переговоров в узком составе российский премьер отметил, что на повестке дня "находятся и текущие, иногда непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы". "В частности по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства", — пояснил Медведев.

По его словам, сейчас обсуждаются "дополнительные возможности по реализации Союзного договора", эту тему обсуждали президенты двух стран, создана специальная рабочая группа. "Вы свои предложения представили на те предложения, которые мы давали. Я думаю, что можно и по этим вопросам было бы пройтись для того, чтобы "сверить часы", — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что на сегодняшней встрече в Москве планируется обсудить ситуацию с поставками некачественной российской нефти по трубопроводу "Дружба", а также задолженность, возникшую у Минска перед Москвой в связи с реализацией "незаконной схемы" поставок различных нефтепродуктов на экспорт под видом растворителей, которая действовала в 2011—2012 годах.

Накануне встречи пресс-служба правительства РФ сообщила, что помимо актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества премьеры намерены обсудить "вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза".

Тему более тесной интеграции инициировала в декабре прошлого года российская сторона. Это происходило на фоне не решенного до сих пор спора о компенсации Беларуси последствий от проведения в России налогового маневра. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на его покрытие. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.

На заседании союзного Совмина в Бресте 13 декабря 2018 года Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства с Беларусью, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. А за два дня до этого вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с белорусской делегацией отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства", сообщили российские СМИ.



В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".