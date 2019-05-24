Румас: Позиции Беларуси и России по дальнейшей интеграции сходятся на 70%

Минск, 24 мая. Позиции Беларуси и России по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил премьер-министр Сергей Румас 24 мая на встрече со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Подмосковье.

Сюжет о переговорах глав правительств двух государств был показан в новостном выпуске на телеканале "Беларусь 1".

"Я благодарен вам за то, что, как мы и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, — сказал Румас. — Мы тщательно проработали и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся. И вот сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где у нас и в чем различие, какие развязки есть".

Медведев отметил, что в последнее время им с Румасом пришлось обсуждать разные вопросы, в том числе непростые текущие. "Но есть и стратегические вопросы, в частности по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства, — добавил он. — В конце года мы с вами провели заседание союзного Совмина, обсуждали текущую жизнь, а сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации союзного договора — самого большого интеграционного проекта".

Тему более тесной интеграции инициировала в декабре прошлого года российская сторона. Это происходило на фоне не решенного до сих пор спора о компенсации Беларуси последствий от проведения в России налогового маневра. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на его покрытие. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.

На заседании союзного Совмина в Бресте 13 декабря 2018 года Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства с Беларусью, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. А за два дня до этого вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с белорусской делегацией отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства", сообщили российские СМИ.

В декабре Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран".

17 апреля Дмитрий Медведев во время отчета о деятельности правительства в Госдуме РФ сообщил, что белорусской стороне переданы предложения об интеграции в рамках Союзного государства. "Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, — сказал он. — Они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым. В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой".

18 апреля министр иностранных дел Владимир Макей сообщил журналистам, что Беларусь направила российским партнерам свои предложения по дальнейшей интеграции. "Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции", — отметил глава МИД.

На просьбу БелаПАН конкретизировать белорусские предложения Макей ответил: "Предложения охватывают все сферы нашего сотрудничества".