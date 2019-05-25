Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/05/25/ru_1005384/
Дата распечатки: 25.05.2019 18:17
 
25.05.2019 16:45 Общество, Спорт

В Минске прошел футбольный турнир памяти Алеся Липая и Юрия Широкого

Минск, 25 мая. 25 мая в Минске в спорткомплексе Белорусского национального технического университета прошел футбольный турнир памяти Алеся Липая и Юрия Широкого.

В соревнованиях приняли участие пять команд: Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), БелаПАН, "Наша ніва", "Сябры" и by.Tribuna.com.

Выиграла турнир команда спортивного интернет-ресурса by.Tribuna.com. Второе место заняла команда "Сябры". На третьем месте расположилась "Наша ніва".

Лучшими в амплуа на турнире стали: голкипер — Александр Чирвинский ("Сябры"), защитник — Алексей Зайцев ("Наша ніва"), нападающий — Захар Воронин (by.Tribuna.com).

Белорусский журналист и поэт Алесь Липай, основатель первого в стране негосударственного информагентства БелаПАН, умер 23 августа 2018 года в Минске на 53-м году жизни.

Заместитель директора информационной компании БелаПАН Юрий Широкий скоропостижно скончался 13 января 2008 года на 37-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

Футбольные турниры памяти Юрия Широкого проводятся среди представителей СМИ с 2008 года. С 2019 года соревнования называются "Футбольный турнир памяти Алеся Липая и Юрия Широкого".

БелаПАН.

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