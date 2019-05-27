Ермошина: Определим дату парламентских выборов, когда меня позовут "наверх"

Минск, 27 мая. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов предложит Александру Лукашенко провести парламентские выборы 7 и 17 ноября, сообщила журналистам 27 мая в Минске председатель ЦИК Лидия Ермошина.

По ее словам, 7 ноября могут пройти выборы членов Совета Республики, 17 ноября — голосование по выборам в Палату представителей. "Я не знаю пока дату [выборов]. Когда позовут меня "наверх", на встречу с главой государства, определим эту дату. Тогда начнем готовить проекты указов. Хотелось бы пораньше", — добавила Ермошина.

Она сообщила, что 29 мая на заседании ЦИК планируется определить среднюю численность избирателей на один округ, а также утвердить методологические разъяснения для членов участковых и окружных комиссий на парламентских выборах.

На вопрос БелаПАН, почему на совещание с президентом по вопросам грядущих выборов, которое состоялось 17 мая, представителей ЦИК не приглашали, Ермошина ответила: "Потому что центральная комиссия решает вопросы организации выборов. Насколько я знаю, на данном совещании они не обсуждались".

По информации пресс-службы президента, совещание 17 мая было посвящено предстоящей избирательной кампании. На нем Лукашенко заявил, что парламентские выборы должны быть "честными, справедливыми, без надуманных ограничений". В совещании участвовали глава Администрации президента Наталья Кочанова, управляющий делами президента Виктор Шейман, представители руководства обеих палат Национального собрания, помощники главы государства в регионах, а также руководители провластных общественных объединений: председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько, Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

Согласно законодательству выборы депутатов Палаты представителей должны состояться не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа того же года. Долгое время не было известно, какая из кампаний пройдет первой. Во время ежегодного послания народу и парламенту 19 апреля Лукашенко заявил, что в этом году пройдут парламентские выборы. Он предложил провести их 7 ноября. "Если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день", — сказал Лукашенко.