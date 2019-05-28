Лукашенко: Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане

Минск, 28 мая. Александр Лукашенко не сомневается в том, что отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми. Об этом он заявил 28 мая на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко отметил, что недавно принимал посла Казахстана в Беларуси и прямо ему сказал о конкретных направлениях, по которым стороны могут продвинуться в развитии сотрудничества.

Белорусский руководитель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за встречу в это непростое с учетом предстоящих в Казахстане президентских выборов время. "Казахстанцы — это уже даже не те люди, что были в середине 1990-х, которых я очень хорошо помню. Мы все тогда очень болели какими-то идеями, порой несуразными и ненужными. Сегодня наши народы уже посмотрели вокруг себя, остепенились — поняли, где наша честь, слава и успех", — подчеркнул Лукашенко.

"Мне кажется, что хоть и тяжелая эта президентская кампания, вы правильное приняли решение, что пошли на выборы. Вы правильно объяснили, что должна быть определенность у людей, должна быть легитимность президента. Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане. Я понимаю своего друга Нурсултана Абишевича (Назарбаева — БелаПАН) , который очень переживает за Казахстан. Он вместе с вами работал, много мне о вас рассказывал, когда я ему задал вопрос при встрече. Вы очень много сделали, вдвоем и ваши коллеги, для того, чтобы Казахстан состоялся таким, каким мы его сегодня видим", — сказал глава государства.

Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов. "Казахстанцы очень умные люди. Они уже во всем разобрались", — отметил он.

В свою очередь президент Казахстана подчеркнул искреннее уважение, с которым в его стране относятся к Главе белорусского государства. "Это искреннее уважение к человеку, который долгие годы работает на посту президента Беларуси и делает все возможное для укрепления авторитета и потенциала родного государства. Отмечаем ваши успехи, радуемся им", — сказал Токаев.

Напомним, Токаев стал вторым президентом Казахстана после того, как Нурсултан Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, 19 марта заявил о сложении с себя полномочий главы государства. На оставшийся срок полномочия президента Казахстана перешли к председателю сената Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги, что он сделал 20 марта.

Лукашенко встречался с Токаевым в Минске 1 ноября 2018 года, когда он приезжал в белорусскую столицу на встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Токаев будет находиться на посту президента до внеочередных выборов, назначенных на 9 июня 2019 года.

Стоит отметить, что Беларусь в настоящее время ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры. Об этом Лукашенко заявил 23 мая в Минске на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.

"Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников, — рассказал Лукашенко. — В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть".

"В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", — добавил Лукашенко.

29 мая Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в столице Казахстана Нур-Султане.