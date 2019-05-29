Количество случаев взяточничества в Беларуси выросло почти на 40%

Минск, 29 мая. В январе—апреле в Беларуси зафиксировано 984 случая взяточничества. Как свидетельствует официальная статистика, это на 38,6% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.

Законодательством за дачу взятки, посредничество во взяточничестве и получение взятки предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, к числу коррупционных преступлений законодательство относит превышение власти или служебных полномочий, а также хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.



В январе—апреле в Беларуси зафиксировано 100 случаев злоупотребления властью или служебными полномочиями, что на 26,5% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.



В это же время зафиксировано 350 хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, что на 9,4% больше, чем за такой же прошлогодний период.

Следует отметить, что в мае был подписан декрет президента о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, согласно которому отбывающие наказание за подобные преступления не подлежат условно-досрочному освобождению (УДО) — из мест лишения свободы они могут выйти досрочно только в случае помилования главой государства.



"Планка принятия решений повысилась, — заявил генпрокурор Александр Конюк, выступая 23 мая в Палате представителей. — По коррупционным преступлениям будет только один путь — через помилование президентом. Мало того, что это индивидуальный акт, вся процедура — высшего класса. Потому что заявление пишет осужденный, его рассматривает комиссия по помилованию. Это самый высокий уровень".



Генпрокурор также обратил внимание, что решения об УДО ранее принимались районными судами. "Что тут говорить, иногда допускались такие вещи, когда на свободу выходили люди, совершенно не заслуживающие этого", — заявил Конюк.



Отметив, что в 2018 году количество зарегистрированных в Беларуси коррупционных преступлений выросло на треть, генпрокурор назвал борьбу с коррупцией "одним из важнейших приоритетов белорусского государства".

В рейтинге "Индекс восприятия коррупции" за 2018 год, который ежегодно публикует международная организация Transparency International, Беларусь ухудшила свои показатели, опустившись с 68-го на 70-е место. Среди ближайших соседей Беларуси наилучшие показатели у Польши (36-е место), Литвы (38-е), Латвии (41-е). Украина занимает 120-е место, Россия — 138-е.



"Индекс восприятия коррупции" за 2018 год показывает, что продолжающееся неосуществление большинством стран действенных мер по установлению значительного контроля над коррупцией способствует кризису демократии во всем мире, сообщили в Transparency International. "Коррупция ослабляет демократию, что порождает порочный круг, в котором коррупция подрывает демократические институты, а слабые демократические институты, в свою очередь, имеют меньше возможностей для контроля коррупции", — заявила управляющий директор организации Патриция Морейра.