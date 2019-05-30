Новый посол РФ: России и Беларуси надо чуть спокойнее говорить о существующих проблемах

Минск, 30 мая. Беларуси и России следует спокойней говорить о проблемах в отношениях и больше привлекать внимание к тем планам и задачам, которые идут на пользу людям, считает новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Объем единства в подходах принципиально превышает объем тех, наверное, объективных и в рамках экономического диалога безусловных споров, которые требуют решения, сверки позиций и выхода на результат, — сказал Мезенцев 30 мая в интервью телеканалу "Россия 24". Дипломатия может помогать национальным командам вести более глубокий диалог, иногда отодвигая несущественные, сиюсекундные, может быть даже конъюнктурные, моменты в пользу перспективы, в пользу будущего".

По мнению Мезенцева, России и Беларуси надо "чуть спокойнее, чуть взвешеннее, чуть отстраненней говорить о тех малых проблемах, которые есть, и более привлекать внимание общества к тому набору планов и задач, которые позволят людям жить комфортнее, зажиточнее и увереннее в своем завтрашнем дне". "Союзнические отношения Беларуси и России нужны народам, нужны нашим экономикам, нужны развитию и обогащению в социальной сфере, главное — нужны миллионам граждан Беларуси и Российской Федерации", — заявил посол.

При этом он подчеркнул: "Никто из политических руководителей наших стран, представителей правительств, экономического блока никогда не говорил, что мы не смотрим в будущее с учетом позиций союзного договора, с учетом традиций братских народов, близости славянской культуры, даже традиций религиозных".



Несмотря на возникающие споры, "мы просто обязаны жить в мире и дружбе, видеть интерес партнера и поддерживать его, где это возможно", считает дипломат. "При этом рассчитываем на такое же отношение к системе защиты интересов нашей страны и учет интересов регионов России", — добавил Мезенцев.

По его словам, представителям России "не нужно делать акценты на том, что не сделано". "Нам нужно говорить, представляя обществам наших стран результат, о сделанном с учетом прогноза на ближайшую и долгосрочную перспективы, — полагает новый посол. — И так собираюсь работать я. Убежден, так будет работать и команда посольства. Посольство должно быть вписано в реализацию тех больших планов, которые определяет национальный лидер страны Владимир Владимирович Путин в диалоге с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко".



Посольство России в Минске Мезенцев назвал "домом с широко распахнутыми дверями для специалистов, экспертов, руководителей, представителей медийного цеха". "Я с огромным уважением отношусь к труду журналистов, уважаю взвешенный, профессиональный и честный подход без передергиваний и конъюнктуры", — заверил дипломат.

В конце интервью журналист спросила Мезенцева, как правильно говорить — Республика Беларусь или Республика Белоруссия — и попросила разъяснить коллегам в Минске, что, говоря "Белоруссия", россияне не хотят обидеть белорусских граждан. "2 июня этого года я улетаю к своему новому рабочему месту — в столицу Республики Беларусь", — ответил на вопрос новый посол.



Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрий Мезенцев был назначен послом 30 апреля указом президента Владимира Путина. Он сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию в Минске около восьми месяцев. Как считают эксперты, причиной увольнения Бабича стали напряженные отношения с белорусским руководством.