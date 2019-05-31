Дорожный сбор в Беларуси могут включить в цену топлива

Минск, 31 мая. Дорожный сбор, который уплачивают автовладельцы для финансирования дорожной инфраструктуры, может быть включен в стоимость топлива, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, отвечая 31 мая на вопросы журналистов в Палате представителей.

С 2014 года для финансирования дорожной инфраструктуры все автовладельцы в Беларуси стали уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (так называемый дорожный сбор). При этом госпошлину автовладельцы уплачивают во время техосмотра транспортного средства.

Проект указа президента "О платежах за участие в дорожном движении", который подготовлен в этом году, предполагал, что дорожный сбор автовладельцы будут уплачивать отдельно от техосмотра. Предусматривалось также, что физлица получат возможность при единовременном внесении денежных средств за 12 и более месяцев уплачивать дорожный сбор со скидкой.

Однако норма о том, что дорожный сбор должен уплачиваться отдельно от техосмотра, пока не поддержана Администрацией президента, сообщил Кийко журналистам.

"Предложение правительства об отвязке государственной пошлины от техосмотра и ее уплаты отдельно пока не нашло поддержку. Поэтому сейчас мы работаем над альтернативными вариантами, в том числе прорабатываем вопрос включения государственной пошлины в цену автомобильного топлива", — отметил замминистра.

Он уточнил, что эта тема еще будет обсуждаться на государственном уровне. "Если такое решение (о включении госпошлины в цену топлива. — БелаПАН.) будет принято, то оптимально, чтобы оно вступило в силу с 1 января, чтобы его можно было в бюджете на следующий год учесть", — сказал Кийко.

При этом он не исключил, что решение может быть принято и в этом году. "Пока однозначно сказать сложно, когда это произойдет, так как вопрос будет еще обсуждаться", — добавил замглавы Минфина.