Лукашенко: В Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую

Минск, 31 мая. В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую, заявил Александр Лукашенко 31 мая на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, сообщает пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, в Беларуси думают о новом этапе в связи с изменениями, которые "диктует сама жизнь". "Очень ускорились процессы. Наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, в Конституционном суде Беларуси работают исключительные профессионалы — практики, теоретики. "Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь, и знают, чего требует от нас сегодня народ", — сказал глава государства.

Он отметил, что для Беларуси представляет интерес опыт зарубежных стран в сфере конституционного права. "Мы высоко ценим вашу готовность делиться своим опытом в сфере конституционного правосудия. Он для нас, безусловно, интересен", — сказал Лукашенко.

Глава государства особо отметил участие во встрече представителей Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы. — БелаПАН.), с которой Беларусь выстраивает "достаточно конструктивное взаимодействие". По словам Лукашенко, Беларусь рассчитывает на продолжение международного сотрудничества в данной области.

"Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России, или на Западе, или дальше — в развивающихся странах. Нисколько не меньше, — заявил Лукашенко. — Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить".

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не располагает такими ресурсами, поэтому в стране медленно продвигаются реформы: ошибки могут дорого стоить. "Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать, — сказал он. — Поэтому мы и так называемые реформы продвигаем медленно, шаг за шагом. Идем как по тонкому льду, как по лезвию ножа, чтобы не оступиться, не допустить ошибки: нет денег потом на исправление, да и времени нет. Отстанем — не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону. Вот наша политика, абсолютно жизненная".

Лукашенко отметил, что Беларусь часто подвергается критике за недостаточную развитость демократии и несоблюдение прав человека. "Должен заявить вам как бывший парламентарий и причастный к разработке Конституции еще до моей президентской работы: мы тщательнейшим образом изучили конституции всех стран. И я в этом лично принимал участие, — сказал Лукашенко. — Суперноваций в нашей Конституции нет: мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного, все остальное мы заимствовали. Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки".

Глава государства также обратил внимание, что, развивая в 1990-х годах Конституцию и другие правовые акты, в Беларуси исходили из существующих реалий. В связи с этим Лукашенко ответил на обвинения власти в авторитаризме: "Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что из советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания".

Вопрос внесения изменений в Конституцию Беларуси обсуждается около двух лет. О том, что концепция изменений в Основной закон еще не разработана, Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту 19 апреля. "Меня все время в СМИ спрашивают, особенно в интернете, подталкивают: ну скажи что-нибудь по Конституции. Ну что, говорить о вариантах каких-то не стоит. Это только варианты, мы еще даже не выработали концепцию изменения этой Конституции, она появится тогда, когда я получу предложения от разных слоев нашего общества", — сказал глава государства.

При этом он описал свое видение структуры власти: "Надо наделять властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям, варианты уже отработаны. Тот же КГК, другие министерства и ведомства".

Верховный совет принял Конституцию 15 марта 1994 года, была введена президентская форма правления. Летом того же года прошли первые в истории страны выборы президента, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Впервые изменения в Основной закон были внесены в 1995 году, они касались государственной символики и утвердили русский язык в качестве государственного наравне с белорусским.

По итогам республиканского референдума 24 ноября 1996 года, который, как и в первый раз, инициировал Лукашенко, в Конституцию были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми отсчет пятилетнего срока президентства Лукашенко начался заново, а Верховный совет был преобразован в двухпалатный парламент — Национальное собрание. Президент получил право назначать шесть судей Конституционного суда и членов ЦИК.

В Основной закон также были внесены изменения, касающиеся полномочий Конституционного суда: ограничен круг субъектов, имеющих право инициировать принятие судом заключения. Таким правом обладают президент, правительство, палаты парламента, Верховный суд и Высший хозяйственный суд. При этом Конституционный суд был лишен возможности принимать заключения по собственной инициативе.

17 октября 2004 года в Беларуси прошел еще один референдум, по итогам которого из Конституции было исключено положение, ограничивающее пребывание одного человека на посту президента двумя сроками.