Посол РФ Мезенцев уверен в достижении Москвой и Минском компромисса по налоговому маневру

Минск, 1 июня. Новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что обе страны найдут компромисс по вопросу компенсации Минску потерь от нефтяного налогового маневра в России.

"Комплексные и емкие оценки, которые были даны в ходе состоявшейся недавно в Москве встречи премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, закрепили весомый объем достигнутых взаимных договоренностей. Вновь подтвердил свою значимость и масштаб диалога министров иностранных дел буквально на днях. Все это подчеркивает готовность сторон искать компромиссы в сложных вопросах экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что так будет и впредь", — отметил Мезенцев в интервью ТАСС.

Российский дипломат также не видит никакого двустороннего конфликта из-за ситуации с попаданием в трубопровод "Дружба" загрязненной нефти и связанным с этим ограничением прокачки. Мезенцев заявил, что стороны подтвердили готовность разобраться в причинах случившегося дождаться результатов работы созданной комиссии и "сделать все, чтобы подобное не повторялось впредь".

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрий Мезенцев был назначен послом 30 апреля указом президента Владимира Путина. Он сменил Михаила Бабича, который возглавлял дипмиссию в Минске около восьми месяцев. Как считают эксперты, причиной увольнения Бабича стали напряженные отношения с белорусским руководством. Ожидается, что посол Мезенцев прибудет в Минск 2 июня.

1 марта в ходе "Большого разговора с президентом" Александр Лукашенко заявил, что с 2015 года из-за налогового маневра в России Беларусь уже потеряла 3,4 млрд долларов. "Какой главный аргумент у правительства России? Они говорят: "Это наше внутреннее деле — налоги вводить. Это внутреннее дело, и мы белорусам не обещали никаких компенсаций". Да, не обещали. Но когда мы заключали договор на ЕАЭС, тогда речи не шло о каких-то маневрах. Тогда мы представить не могли, что такое возможно. Поэтому, конечно, они не обещали нам компенсировать потери от налогового маневра. Это правда", — отметил он.

Общаясь с журналистами 11 мая в Минске, Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена спекулировать на произошедшем с поставками российской "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" или увязывать вопрос компенсации с урегулированием ситуации вокруг налогового маневра России и его последствий для республики. "Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру. Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они [в России] разбираются у себя сами", — сказал белорусский руководитель.