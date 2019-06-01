В Беларуси цены на топливо повышаются 15 раз с начала года

Минск, 1 июня. Концерн "Белнефтехим" объявил о повышении 2 июня цен на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку — "с учетом проведенного мониторинга основных ценообразующих факторов". Данное подорожание станет пятнадцатым с начала года.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,69 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,90 рубля, ДТ — 1,69 рубля.

Как отмечает "Белнефтехим", в мае 2019 года отмечалась высокая волатильность нефтяного рынка (значения котировок 1 барреля нефти марки Brent изменялись от 75 до 62 долларов США).

При снижении цены в последние дни мая средняя котировка нефти марки Brent за месяц составила, по предварительным оценкам, около 71 доллара США за баррель.

Цена российской нефти, поставляемой в мае на белорусские НПЗ, выросла на 17% к январю текущего года при росте розничных цен на моторное топливо в среднем на 9,1%.

"Концерном будет продолжен мониторинг ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов в июне и с учетом ее развития сформированы решения о дальнейшем изменении цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. При сохранении в июне значений котировок, сложившихся в последние дни мая, цена на нефтепродукты будет снижена в рамках выбранной ценовой политики", — говорится в сообщении "Белнефтехима".

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ автомобильное топливо в Беларуси практически еженедельно поднимается в цене второй год.

В 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз (последний раз 16 декабря), что в "Белнефтехиме" объясняли необходимостью "компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья". По информации концерна, средняя котировка нефти марки Brent в прошлом году составила 71,1 доллара США за баррель.

В результате в 2018 году автомобильное топливо подорожало в Беларуси на 20,24%. При этом общий рост потребительских цен в стране составил 5,64%.

Цена бензина за минувший год увеличилась на 20,70%, дизельного топлива — на 19,32%, газового моторного топлива — на 20,95%.