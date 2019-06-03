03.06.2019 08:33 Фото
День Швеции в Минске
1 июня в Минске прошел День культуры Швеции. Кульминацией праздника стал концерт певицы Лорин.
1 июня в Минске прошел День культуры Швеции. Кульминацией праздника стал концерт певицы Лорин.
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