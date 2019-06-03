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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/06/03/media_sweden19/
Дата распечатки: 03.06.2019 10:01
 
03.06.2019 08:33 Фото

День Швеции в Минске

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1 июня в Минске прошел День культуры Швеции. Кульминацией праздника стал концерт певицы Лорин.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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