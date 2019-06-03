Следователи выясняют обстоятельства самоубийства двух военнослужащих-контрактников

Минск, 3 июня. В Госпогранкомитете и Минобороны Беларуси подтвердили информацию о самоубийстве двух военнослужащих-контрактников.

Информация о суицидах появилась в телеграм-канале Nexta.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский, в Полоцком пограничном отряде во время несения службы застрелился 44-летний прапорщик контрактной службы. "К месту обнаружения тела выдвинулась оперативная группа Госпогранкомитета. Ожидаем прибытия следственной оперативной группы местного коллегиального органа внутренних дел, а также представителей Следственного комитета", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, о причинах суицида говорить преждевременно. "Они устанавливаются", — отметил Бычковский.

Информацию о том, что 1 июня покончил жизнь самоубийством военнослужащий слонимской 11-й механизированной бригады, подтвердили в Министерстве обороны. Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров сообщил БелаПАН следующее: "Военное ведомство совместно с компетентными органами изучило обстоятельства суицида военнослужащего, проходящего службу по контракту. Причины данного поступка, который был совершен во внеслужебное время, не связаны с прохождением военной службы и обусловлены сугубо личными обстоятельствами".

Макаров добавил, что по службе погибший характеризовался положительно и добросовестно выполнял должностные обязанности. "Сослуживцы и военное ведомство выразили соболезнования родным и близким и оказывают необходимую помощь", — сказал он.