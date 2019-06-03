Минфин значительно увеличил объемы валютных заимствований на внутреннем рынке

Минск, 3 июня. Министерство финансов Беларуси значительно увеличило объемы валютных заимствований на внутреннем рынке в отсутствие седьмого транша кредита ЕФСР и обещанного кредита России на рефинансирование долга.

Как следует из информации Минфина, с 1 января по 31 мая 2019 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму 420,7 млн долларов США и 70,6 млн евро.

Это больше годового объема, предусмотренного законом о республиканском бюджете, которым запланировано размещение в 2019 году на внутреннем финансовом рынке гособлигаций на сумму 370 млн долларов США в эквиваленте.

Валютные заимствования на внутреннем рынке Минфин привлекает для рефинансирования платежей по госдолгу.

Согласно параметрам, которые предусматривает бюджет, Беларуси в 2019 году нужно направить на погашение и обслуживание государственного долга около 8,8 млрд рублей. Для рефинансирования платежей по госдолгу Минфин ранее планировал на внешнем рынке занять 1,5 млрд долларов, а на внутреннем (путем размещения валютных гособлигаций) — 370 млн долларов.

За январь-апрель власти направили на погашение внешнего госдолга 588 млн долларов США. При этом внешний госдолг на 1 мая составил 16,7 млрд долларов, снизившись с начала года на 200 млн долларов, или на 1,3%.

Стоит отметить, что в настоящее время Беларусь ждет окончательного решения России о выделении кредита на 600 млн долларов для рефинансирования имеющегося перед РФ долга. "Мы знаем, что в бюджете Российской Федерации на текущий год эти средства заложены, остается решение об их предоставлении", — заявил журналистам 16 мая в Минске заместитель министра финансов Андрей Белковец. По его словам, российская сторона пока не предоставила белорусской проект соглашения по этому заимствованию.

Белковец подчеркнул, что в качестве альтернативы российскому кредиту госорганы рассматривают возможность привлечения несвязанного заимствования в Китае на 500—600 млн долларов.

Между тем, сроки рассмотрения вопроса о предоставлении Беларуси седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития также затягиваются. В 2016—2018 годах страна получила шесть траншей кредита на 1,8 млрд долларов. Последний, седьмой, транш (на 200 млн долларов) белорусские власти рассчитывали получить в первом квартале 2019 года.