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Дата распечатки: 06.06.2019 18:32
 
06.06.2019 17:57 Фото

Брифинг посла России Дмитрия Мезенцева

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6 июня в Минске, в пресс-центре "Sputnik Беларусь", состоялся брифинг нового посла России Дмитрия Мезенцева.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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