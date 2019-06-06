06.06.2019 17:57 Фото
Брифинг посла России Дмитрия Мезенцева
6 июня в Минске, в пресс-центре "Sputnik Беларусь", состоялся брифинг нового посла России Дмитрия Мезенцева.
6 июня в Минске, в пресс-центре "Sputnik Беларусь", состоялся брифинг нового посла России Дмитрия Мезенцева.
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